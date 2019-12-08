Завтра, 23 січня, в Україні – день жалоби
Сьогодні, 12:29
23 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими 15 людьми у будинку для літніх у Харкові.
Про це повідомив на брифінгу біля місця трагедії президент Володимир Зеленський, повідомляє "ТСН".
Він зазначив, що поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій доповіли про поточну ситуацію.
"Висновки треба робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рікне дуже добрі. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні ", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" у Харкові, де 21 січня внаслідок пожежі загинуло 15 осіб, мешкали люди віком від 25 до 90 років.
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Про це повідомив на брифінгу біля місця трагедії президент Володимир Зеленський, повідомляє "ТСН".
Він зазначив, що поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій доповіли про поточну ситуацію.
"Висновки треба робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рікне дуже добрі. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні ", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час" у Харкові, де 21 січня внаслідок пожежі загинуло 15 осіб, мешкали люди віком від 25 до 90 років.
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