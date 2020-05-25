У Луцьку на реставрацію автентичних дверей планують виділити понад 2 мільйони гривень





Про це під час засідання постійної комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності, повідомив депутат Андрій Білан, - пишуть



Зокрема, обранець громади озвучив ініціативу щодо Програми по збереженню автентичних дверей, вікон та балконів Луцька на умовах 70 на 30, де 70 відсотків від вартості реставрації платить місто, а 30% - мешканці (якщо йдеться про двері), та 60 на 40, якщо йдеться про балкони.



«Насправді, у Луцьку мало будинків, які є цінними пам’ятками історії, тож їх потрібно зберігати. Першочергово відреставрують двері на вулиці Словацького, 1 (відомі серед лучан «зелені двері», - ред.) та на вулиці Кривий Вал, 32. Це все комунальна власність Луцька. Також йдеться про реставрацію дверей на вулиці Крилова, 3; Лесі Українки,7 та Ковельській, 18. До прикладу, орієнтована вартість ремонтних робіт зелених дверей на вулиці Словацького становить 149 тисяч гривень. Автентичні об’єкти - це елементи ужиткового мистецтва, тому вони мають свою певну цінність місцевого значення», - зазначив депутат.



Загалом же на реалізацію заходів Програми необхідно не менше, ніж 2 мільони 340 тисяч гривень.



Луцькі обранці громади ініціативу підтримали і рекомендували проєкт рішення до розгляду на сесії, яка відбудеться 27 січня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 2 мільйони гривень з бюджету мають намір виділити депутати Луцької міської ради на реставрацію автентичних дверей, які є елементами ужиткового мистецтва і мають певну цінність місцевого значення.Про це під час засідання постійної комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності, повідомив депутат, - пишуть Волинські новини Зокрема, обранець громади озвучив ініціативу щодо Програми по збереженню автентичних дверей, вікон та балконів Луцька на умовах 70 на 30, де 70 відсотків від вартості реставрації платить місто, а 30% - мешканці (якщо йдеться про двері), та 60 на 40, якщо йдеться про балкони.«Насправді, у Луцьку мало будинків, які є цінними пам’ятками історії, тож їх потрібно зберігати. Першочергово відреставрують двері на вулиці Словацького, 1 (відомі серед лучан «зелені двері», - ред.) та на вулиці Кривий Вал, 32. Це все комунальна власність Луцька. Також йдеться про реставрацію дверей на вулиці Крилова, 3; Лесі Українки,7 та Ковельській, 18. До прикладу, орієнтована вартість ремонтних робіт зелених дверей на вулиці Словацького становить 149 тисяч гривень. Автентичні об’єкти - це елементи ужиткового мистецтва, тому вони мають свою певну цінність місцевого значення», - зазначив депутат.Загалом же на реалізацію заходів Програми необхідно не менше, ніж 2 мільони 340 тисяч гривень.Луцькі обранці громади ініціативу підтримали і рекомендували проєкт рішення до розгляду на сесії, яка відбудеться 27 січня.

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