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Лучанка відзначила 102-й день народження

Лучанка відзначила 102-й день народження
20 січня відзначила 102-гу річницю від Дня народження мешканка міста Луцька – Кратова Марія Миколаївна.

Про це повідомляє департамент соціальної політики Луцької міськради.

З цієї нагоди іменинницю привітала завідувач відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька Оксана Зваріюк. Марії Миколаївні побажали міцного здоров'я, наснаги, Божого благословення та вручили продуктовий набір.

Також в рамках Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2016-2022 роки іменинниці виплачена одноразова грошова допомога.

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Теги: день народження, лучанка, 102 роки
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