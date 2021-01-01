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Гуртожиток волинського агротехічного коледжу можуть закрити через порушення

Гуртожиток волинського агротехічного коледжу можуть закрити через порушення
Апеляційний суд днями прийняв рішення, відповідно до якого гуртожиток Володимир-Волинського агротехнічного коледжу повинні закрити через відсутність пожежної сигналізації.

Про це стало відомо під час другого етапу бюджетних слухань в обласній раді 21 січня, пише ІА "Волинські Новини".

Директор коледжу Олександр Коновалюк повідомив, що днями прийшло рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова про закриття гуртожитку №5 через відсутність пожежної сигналізації. В цьому гуртожитку мешкає 207 студенів. Ще один гуртожиток закритий, бо будівля перебуває в аварійному стані.

Зі слів диретора закладу, є варіант відтермінувати виконання рішення суду, надавши гарантійний лист про те, що обласна рада цього року профінансує влаштування сигналізації. Проте депутати обласної ради зазначили: ця ситуація не нова, судові засідання тривають близько пів року. Тож в закладі вже давно могли почати роботи.

У відповідь на це Олександр Коновалюк повідомив, що за власні кошти в закладі були змушені відремонтувати покрівлі у складському приміщенні і в бібліотеці, бо там вже була критична ситуація. Роботи кошували 500 і 350 тисяч гривень відповідно. Влаштування сигналізації вартуватиме близько 500 тисяч гривень, але якщо на це витратити кошти спецфонду, то не залишиться грошей на поточні потреби. А заклад не отримував коштів на капітальні видатки з часу розпаду Радянського Союзу, мовляв, там все роблять за власні кошти. Проте проектно-кошторисна документація була виготовлена у 2019 році. Тож вона потребує коригування.

«Якщо за свої кошти зробимо пожежну сигналізацію, то нічого не зможемо ремонтувати. Все тече», - переконує він.

Як зазначив депутат облради Андрій Козюра, гарантійні листи можуть відтермінувати виконання рішення суду на зовсім короткий час. Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк, своєю чергою, додав: реагувати треба негайно і правильно розставляти пріоритети. Роботи могли почати ще торік і проплатити принаймні аванс. Натомість в закладі чомусь чекали.

Члени засідання зауважили: якщо закриють гуртожиток, не буде ні надходжень спецфонду, ні учнів не буде. Тож керівнику запропонували вже замовляти коригування ПКД і оголошувати тендер та вести перемовини з виконавчою службою.

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Теги: Володимир-Волинський, агротехнічний коледж, закриття
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