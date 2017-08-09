У господарстві на Волині збирають врожай кукурудзи взимку
Сьогодні, 14:46
На Заході України ще багато полів вкриті кукурудзою, чому сприяли погодні умови. Це зумовлює необхідність працювати в екстремальних умовах. При цьому, зерна не пошкоджені, а урожай досить вдалий.
Про це в інтерв’ю SuperAgronom.com розповів Ярослав Скаковський, головний агроном ТОВ «Луцька аграрна компанія».
«Причина такого пізнього збирання заключається в кліматичних умовах, які понесли за собою весняні заморозки, що затримали вегетацію кукурудзи. В Центральній Україні була інша проблема — засуха, тому там збирали на декілька місяців раніше», — розповідає пан Ярослав.
Він підкреслює, що на багатьох полях Західної України кукурудза продовжує стояти, а збирати її можуть і за лютих морозів, на якість зерна це ніяк не впливає.
«Вологість на цей рік стандартна — від 28 до 37%. Тобто незалежно від гібрида та ФАО стабільна вологість становить 32%. Качан сформований до кінця, складається з 16 рівних рядів, по 40 зернин в кожному. Тип — зубовидний, лущиться добре, зерно досить велике», — відзначає аграрій.
Подекуди на качанах є незначне пошкодження метеликом та іншими шкідниками, але інсектицид вирішили не вносити через те, що глобального деструктивного впливу не було.
«Урожайність очікується не менше 11 т/га в сухому, в заліковій вазі. Кукурудза піде на корм, на птахофабрику», — говорить пан Скаковський.
Культуру вирощували спеціально на відгодівлю тварин для «Володимир-Волинської птахофабрики», де за місяць споживають близько 5,5 тис. тонн зернової.
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Про це в інтерв’ю SuperAgronom.com розповів Ярослав Скаковський, головний агроном ТОВ «Луцька аграрна компанія».
«Причина такого пізнього збирання заключається в кліматичних умовах, які понесли за собою весняні заморозки, що затримали вегетацію кукурудзи. В Центральній Україні була інша проблема — засуха, тому там збирали на декілька місяців раніше», — розповідає пан Ярослав.
Він підкреслює, що на багатьох полях Західної України кукурудза продовжує стояти, а збирати її можуть і за лютих морозів, на якість зерна це ніяк не впливає.
«Вологість на цей рік стандартна — від 28 до 37%. Тобто незалежно від гібрида та ФАО стабільна вологість становить 32%. Качан сформований до кінця, складається з 16 рівних рядів, по 40 зернин в кожному. Тип — зубовидний, лущиться добре, зерно досить велике», — відзначає аграрій.
Подекуди на качанах є незначне пошкодження метеликом та іншими шкідниками, але інсектицид вирішили не вносити через те, що глобального деструктивного впливу не було.
«Урожайність очікується не менше 11 т/га в сухому, в заліковій вазі. Кукурудза піде на корм, на птахофабрику», — говорить пан Скаковський.
Культуру вирощували спеціально на відгодівлю тварин для «Володимир-Волинської птахофабрики», де за місяць споживають близько 5,5 тис. тонн зернової.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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