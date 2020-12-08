Коли відновлять послугу – невідомо: волинська лікарня 2-й день – без води





Працівники місцевого ВУЖКГ наразі працюють над його ліквідацією, однак про те, коли відновлять водопостачання, наразі невідомо, пише



Працівники та пацієнти Іваничівської лікарні та жителі будинків, що на вулицях Грушевського, Мічуріна та деяких інших, вже два дні змушені обходитися без води.



Люди кажуть, що все сталося раптово, тож водою запастися не встигли. А без неї приходиться важко: ні попрати, ні помитися, ні посуд помити, ні їжу приготувати.



Як повідомила в коментарі БУГу майстер по благоустрою ВУЖКГ Галина Макиринська, 22-го січня після обіду сталося три пориви на водопроводі поблизу лікарні. Один з них вже ліквідували. Інші зараз ремонтують. За її словами, затримка – в нестачі необхідних запчастин.



«Наразі наш начальник поїхав в Луцьк, аби придбати усі необхідні запчастини. Бо тут їх нема де купити.



Вчора наші працівники до 21:00 працювали на водопроводі й сьогодні з самого ранку вже на місці поривів намагаються якнайшвидше все відремонтувати. Одного із трьох поривів вже зробили. Лишилося ще два», – зазначила Макиринська.



За словами місцевих мешканців, один із поривів, ймовірно, стався через роботи енергетиків. Вони нібито вирівнювали похилений стовп з проводами і випадково зачепили підземну трубу з водогону.



До слова, на цих же вулицях майже весь день 21-го і вже до обіду 22-го січня не було й електрики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівська лікарня і кілька вулиць селища вже другий день – без води. Причина: стався великий порив на одному із водогонів.Працівники місцевого ВУЖКГ наразі працюють над його ліквідацією, однак про те, коли відновлять водопостачання, наразі невідомо, пише "Буг". Працівники та пацієнти Іваничівської лікарні та жителі будинків, що на вулицях Грушевського, Мічуріна та деяких інших, вже два дні змушені обходитися без води.Люди кажуть, що все сталося раптово, тож водою запастися не встигли. А без неї приходиться важко: ні попрати, ні помитися, ні посуд помити, ні їжу приготувати.Як повідомила в коментарі БУГу майстер по благоустрою ВУЖКГ Галина Макиринська, 22-го січня після обіду сталося три пориви на водопроводі поблизу лікарні. Один з них вже ліквідували. Інші зараз ремонтують. За її словами, затримка – в нестачі необхідних запчастин.«Наразі наш начальник поїхав в Луцьк, аби придбати усі необхідні запчастини. Бо тут їх нема де купити.Вчора наші працівники до 21:00 працювали на водопроводі й сьогодні з самого ранку вже на місці поривів намагаються якнайшвидше все відремонтувати. Одного із трьох поривів вже зробили. Лишилося ще два», – зазначила Макиринська.За словами місцевих мешканців, один із поривів, ймовірно, стався через роботи енергетиків. Вони нібито вирівнювали похилений стовп з проводами і випадково зачепили підземну трубу з водогону.До слова, на цих же вулицях майже весь день 21-го і вже до обіду 22-го січня не було й електрики.

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