Ситуація зі сміттєзвалищем у Брищі – критична, – представники екоінспекції. ВІДЕО





Про це у програмі "Позиція" розповів представник державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Тихий, повідомляє



«Це просто критична ситуація. Інспекція вже неодноразово давала приписи і давала можливості міській раді вирішити це питання. Ми дали їм ще одну відстрочку, на місяць. Якщо вони нічого не почнуть робити, то ми змушені будемо подати до суду, у нас не буде іншого виходу. Треба щось робити, бо повториться 2016 рік і ситуація у Грибовичах», – каже Олександр Тихий.



Екологи дали відстрочку Луцькраді на один місяць. За цей час мають бодай почати розбиратись з проблемою, інакше інспекція подасть до суду і може трапитись таке, що місто не матиме куди викидати сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проектна потужність полігону у селі Брище Луцького району – 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних сміття, зараз відходів понад 3 мільйони 300 тисяч. Це – утричі більше дозволеного.Про це у програмі "Позиція" розповів представник державної екологічної інспекції у Волинській області, повідомляє "12 канал" «Це просто критична ситуація. Інспекція вже неодноразово давала приписи і давала можливості міській раді вирішити це питання. Ми дали їм ще одну відстрочку, на місяць. Якщо вони нічого не почнуть робити, то ми змушені будемо подати до суду, у нас не буде іншого виходу. Треба щось робити, бо повториться 2016 рік і ситуація у Грибовичах», – каже Олександр Тихий.Екологи дали відстрочку Луцькраді на один місяць. За цей час мають бодай почати розбиратись з проблемою, інакше інспекція подасть до суду і може трапитись таке, що місто не матиме куди викидати сміття.

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