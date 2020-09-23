З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки





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Під час "відсидки" в українця закінчився термін легального перебування в Польщі. Відтак одразу після виходу на волю він вважався нелегалом. Крім того, його персональні дані були включені до переліку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.



Через це українцю видали зобов'язання до негайного виїзду з країни. Чоловікові також заборонили в’їжджати на територію Польщі та країн Шенгенської зони протягом наступних трьох років.

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