З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки
Сьогодні, 15:18
Громадянина України затримали в Тарнові (Малопольське воєводство).
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на karpacki.strazgraniczna.pl, чоловік відсидів у польській в’язниці понад два роки за скоєння злочину проти життя та здоров’я та спробу “замаху на сексуальну свободу й гідність людини”.
Під час "відсидки" в українця закінчився термін легального перебування в Польщі. Відтак одразу після виходу на волю він вважався нелегалом. Крім того, його персональні дані були включені до переліку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.
Через це українцю видали зобов'язання до негайного виїзду з країни. Чоловікові також заборонили в’їжджати на територію Польщі та країн Шенгенської зони протягом наступних трьох років.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на karpacki.strazgraniczna.pl, чоловік відсидів у польській в’язниці понад два роки за скоєння злочину проти життя та здоров’я та спробу “замаху на сексуальну свободу й гідність людини”.
Під час "відсидки" в українця закінчився термін легального перебування в Польщі. Відтак одразу після виходу на волю він вважався нелегалом. Крім того, його персональні дані були включені до переліку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.
Через це українцю видали зобов'язання до негайного виїзду з країни. Чоловікові також заборонили в’їжджати на територію Польщі та країн Шенгенської зони протягом наступних трьох років.
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