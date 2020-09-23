вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки

З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки
Громадянина України затримали в Тарнові (Малопольське воєводство).

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на karpacki.strazgraniczna.pl, чоловік відсидів у польській в’язниці понад два роки за скоєння злочину проти життя та здоров’я та спробу “замаху на сексуальну свободу й гідність людини”.

Під час "відсидки" в українця закінчився термін легального перебування в Польщі. Відтак одразу після виходу на волю він вважався нелегалом. Крім того, його персональні дані були включені до переліку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.

Через це українцю видали зобов'язання до негайного виїзду з країни. Чоловікові також заборонили в’їжджати на територію Польщі та країн Шенгенської зони протягом наступних трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки
Сьогодні, 15:18
Працівницю поліклініки в Маневичах підозрюють в розтраті понад 400 тисяч бюджетних грошей
Сьогодні, 14:58
Ситуація зі сміттєзвалищем у Брищі – критична, – представники екоінспекції. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У господарстві на Волині збирають врожай кукурудзи взимку
Сьогодні, 14:46
10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію
23 вересень, 2020, 09:46
У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми
18 січень, 17:37
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
04 січень, 14:00
П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW
30 грудень, 2020, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Польщі видворили українця, який відсидів у в’язниці понад 2 роки
Сьогодні, 15:18
 0
Працівницю поліклініки в Маневичах підозрюють в розтраті понад 400 тисяч бюджетних грошей
Сьогодні, 14:58
 0
Ситуація зі сміттєзвалищем у Брищі – критична, – представники екоінспекції. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
 0
У господарстві на Волині збирають врожай кукурудзи взимку
Сьогодні, 14:46
 0
10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8