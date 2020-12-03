На Волині – новий очільник управління охорони здоров’я: що про нього відомо

Роман Рудоквас.



Про це стало відомо з сайту Волинської обласної державної адміністрації, пише



Романа Рудокваса призначили заступником начальника управління охорони здоров’я, начальником відділу кадрів та медичного забезпечення. Водночас він став т.в.о. начальника управління.



Людмила Тимощук, яка до цього більше, ніж пів року виконувала обов’язки керівника, залишилась заступницею.



«Першому» стало відомо, що Роман Рудоквас приступив до роботи 16 січня, однак на сайті ОДА не опублікували відповідне розпорядження та новину про призначення. Про призначення можна дізнатися з оновленого довідника телефонів керівників підрозділів ОДА. Також кадрові зміни підтвердили в пресслужбі ОДА.



З декларації Романа Рудокваса відомо, що у 2017 році він працював головним лікарем Броварської станції екстреної медичної допомоги. Також працював в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Був засновником приватного підприємства «РРВ», до 30 листопада 2020 року – його керівником. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами.



Зареєстрований у Донецьку, місто фактичного проживання - Буча Київської області.



У дружини є квартира загальною площею 90 метрів квадратних у Донецьку і квартира площею 43,3 м. кв. у Горлівці (окупована територія). У нього є земельна ділянка площею 156 метрів квадратних в місті Буча, у дружини – 1000 метрів квадратних у місті Лиман Донецької області (підпорядкована Україні територія).



У Романа Рудокваса готівкою - 3450 доларів, у дружини – 500 тисяч гривень і 10 350 доларів.

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