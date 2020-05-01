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На Волині «на гарячому» зловили чоловіка, який сітками ловив рибу у зимувальній ямі

На Волині «на гарячому» зловили чоловіка, який сітками ловив рибу у зимувальній ямі
На Волині викрили низку порушень правил рибальства.

Про це інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.

Так, 18 січня на річці Луга поблизу села Тростянка Володимир-Волинського району чоловік ловив рибу двома знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, на зимувальній ямі.

На нього склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду. Знаряддя лову вилучили.

А 21 січня поблизу села Бихів Любешівської ОТГ Камінь-Каширського району викрили двох порушників. Один з них ловив рибу з перевищенням кількості дозволених знарядь лову. Інший пересувався автотранспортним засобом на кризі водойми у період льодоставу. На чоловіків склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.

Того ж дня на озері Оріхівське Ковельського району (гідрологічний заказник «озеро Оріхівське») викрили трьох місцевих жителів, які ловили рибу трьома знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів.

На осіб оформили адмінпротоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП.

Додаткова інформація. Ллюбительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджене платне рибальство – не більше десяти на одну особу. Згідно п. 3.14 Правил рибальства забороняється пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас).

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Теги: риба, сітки, зимувальна яма
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