Уряд хоче покрити інтернетом українські села





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Одне із ключових завдань для досягнення «діджиталізації країни» – це подолання так званого «цифрового розриву». Так, у той час, коли у Києві та інших великих містах говорять про очікувану появу 5G-інтернету, навіть за інформацією мобільних операторів, значна частина території України не покрита навіть 3G, а насправді багато де не можна спіймати навіть 2G.



Така сама історія і з дротовим інтернетом. Наприклад, у великих містах Інтернет з обмеженою кількістю трафіку здається пережитком минулого, а у дещо менших містах – наприклад, у Вінниці – такі провайдери все ще існують. І це вже не говорячи про космічну вартість підключення, яка може сягати декількох тисяч, у сільській місцевості.



Мінцифра, яка власне і займається подоланням цифрового розриву, вважає, що однією з причин такої ситуації є занадто складна процедура отримання дозволів на право користування земельними ділянками для провайдерів та операторів. А тому у міністерстві розробили законопроект, який має спростити цю процедуру.



У пояснювальній записці урядовці зазначають: провайдерам та операторам треба отримувати ці дозволи, щоб будувати відповідну інфраструктуру – вишки мобільного зв’язку, прокладання оптоволоконних кабелів та інше. У свою чергу, на сьогоднішній день для отримання дозволу для початку будівництва таких об’єктів їм доводиться чекати від 10 до 20 місяців, що значно сповільнює поступ діджиталізації.



Отже, Мінцифра пропонує внести зміни до частини 3 статті 24 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Ця частина визначає, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території передача державних чи комунальних земельних ділянок забороняється, крім деяких винятків, які визначені далі. У міністерстві хочуть доповнити один із цих винятків, а саме пункт 4 частини 3, і викласти його у такій редакції:



«4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об’єктів транспортної, енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі) та об'єктів телекомунікаційної інфраструктури (технічних засобів та/або споруд телекомунікацій, що є складовими телекомунікаційних мереж, в тому числі, базових станцій мобільного зв’язку та їх ліній зовнішнього електроживлення, кабельної каналізації електрозв’язку, волоконно-оптичних ліній зв’язку)».



У Мінцифрі сподіваються, що такі зміни дозволять пришвидшити процес виділення земельних ділянок для телекомунікаційних потреб, що в свою чергу забезпечить більш швидке покриття території України мобільним зв’язком четвертого покоління та фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету. Крім того, у наведеному урядовцями аналізі регуляторного випливу вони пишуть, що пропоновані зміни матимуть позитивний вплив на всі зацікавлені сторони: громадян, підприємців та державу.



Разом з тим, варто відзначити, що таке спрощення отримання дозволів ще не обов’язково матиме на увазі всеохопне покриття сільських місцевостей 4G-Інтернетом та оптоволокном. Адже ключовим питанням була і залишатиметься рентабельність – наскільки швидко відіб’ються (та чи відіб’ються взагалі) видатки на будівництво вишки чи прокладання кабелю. У такому випадку, для стимулювання покриття Інтернетом більш доречним видається запропонувати співфінансування чи пільги для проведення Інтернету до віддалених місцевостей.

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Одне із ключових завдань для досягнення «діджиталізації країни» – це подолання так званого «цифрового розриву». Так, у той час, коли у Києві та інших великих містах говорять про очікувану появу 5G-інтернету, навіть за інформацією мобільних операторів, значна частина території України не покрита навіть 3G, а насправді багато де не можна спіймати навіть 2G.Така сама історія і з дротовим інтернетом. Наприклад, у великих містах Інтернет з обмеженою кількістю трафіку здається пережитком минулого, а у дещо менших містах – наприклад, у Вінниці – такі провайдери все ще існують. І це вже не говорячи про космічну вартість підключення, яка може сягати декількох тисяч, у сільській місцевості.Мінцифра, яка власне і займається подоланням цифрового розриву, вважає, що однією з причин такої ситуації є занадто складна процедура отримання дозволів на право користування земельними ділянками для провайдерів та операторів. А тому у міністерстві розробили законопроект, який має спростити цю процедуру.У пояснювальній записці урядовці зазначають: провайдерам та операторам треба отримувати ці дозволи, щоб будувати відповідну інфраструктуру – вишки мобільного зв’язку, прокладання оптоволоконних кабелів та інше. У свою чергу, на сьогоднішній день для отримання дозволу для початку будівництва таких об’єктів їм доводиться чекати від 10 до 20 місяців, що значно сповільнює поступ діджиталізації.Отже, Мінцифра пропонує внести зміни до частини 3 статті 24 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Ця частина визначає, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території передача державних чи комунальних земельних ділянок забороняється, крім деяких винятків, які визначені далі. У міністерстві хочуть доповнити один із цих винятків, а саме пункт 4 частини 3, і викласти його у такій редакції:«4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об’єктів транспортної, енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі) та об'єктів телекомунікаційної інфраструктури (технічних засобів та/або споруд телекомунікацій, що є складовими телекомунікаційних мереж, в тому числі, базових станцій мобільного зв’язку та їх ліній зовнішнього електроживлення, кабельної каналізації електрозв’язку, волоконно-оптичних ліній зв’язку)».У Мінцифрі сподіваються, що такі зміни дозволять пришвидшити процес виділення земельних ділянок для телекомунікаційних потреб, що в свою чергу забезпечить більш швидке покриття території України мобільним зв’язком четвертого покоління та фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету. Крім того, у наведеному урядовцями аналізі регуляторного випливу вони пишуть, що пропоновані зміни матимуть позитивний вплив на всі зацікавлені сторони: громадян, підприємців та державу.Разом з тим, варто відзначити, що таке спрощення отримання дозволів ще не обов’язково матиме на увазі всеохопне покриття сільських місцевостей 4G-Інтернетом та оптоволокном. Адже ключовим питанням була і залишатиметься рентабельність – наскільки швидко відіб’ються (та чи відіб’ються взагалі) видатки на будівництво вишки чи прокладання кабелю. У такому випадку, для стимулювання покриття Інтернетом більш доречним видається запропонувати співфінансування чи пільги для проведення Інтернету до віддалених місцевостей.

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