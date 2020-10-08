На Ковельській у Луцьку не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія за участю двох легкових автомобілів.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці ДТП.
Автопригода трапилася зранку у п'ятницю, 22 січня. Зіткнулися два автомобілі: Renault та Volkswagen.
Як повідомили в пресслужбі патрульних, під час спілкування з учасниками події було встановлено, що водій автомобіля Renault Clio під час перестроювання не надав перевагу другому автомобілю, що рухався в попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.
Внаслідок чого автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На водія-порушника склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП. А на керманича Volkswagen – за ч.1 ст. 126 КУпАП
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці ДТП.
Автопригода трапилася зранку у п'ятницю, 22 січня. Зіткнулися два автомобілі: Renault та Volkswagen.
Як повідомили в пресслужбі патрульних, під час спілкування з учасниками події було встановлено, що водій автомобіля Renault Clio під час перестроювання не надав перевагу другому автомобілю, що рухався в попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.
Внаслідок чого автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На водія-порушника склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП. А на керманича Volkswagen – за ч.1 ст. 126 КУпАП
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