На Ковельській у Луцьку не розминулися дві автівки. ФОТО





Про це ІА



Автопригода трапилася зранку у п'ятницю, 22 січня. Зіткнулися два автомобілі: Renault та Volkswagen.



Як повідомили в пресслужбі патрульних, під час спілкування з учасниками події було встановлено, що водій автомобіля Renault Clio під час перестроювання не надав перевагу другому автомобілю, що рухався в попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.



Внаслідок чого автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На водія-порушника склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП. А на керманича Volkswagen – за ч.1 ст. 126 КУпАП





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія за участю двох легкових автомобілів.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці ДТП.Автопригода трапилася зранку у п'ятницю, 22 січня. Зіткнулися два автомобілі: Renault та Volkswagen.Як повідомили в пресслужбі патрульних, під час спілкування з учасниками події було встановлено, що водій автомобіля Renault Clio під час перестроювання не надав перевагу другому автомобілю, що рухався в попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.Внаслідок чого автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На водія-порушника склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП. А на керманича Volkswagen – за ч.1 ст. 126 КУпАП

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