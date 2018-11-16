На Волині у пожежі загинула 46-річна жінка

У селі Кримне Камінь-Каширського району в житловому будинку зі шлакоблоків виникла пожежа в спальній кімнаті. Під час гасіння пожежі виявили тіло 46-річної жінки.Трагедія сталась 21 січня в післяобідню пору, - пише УДСНС України у Волинській області.Інформують, що вже за дві хвилини після виклику до місця події прибули працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевих пожежно-рятувальних команд сіл Брониця та Воєгоще."О 16:20 пожежу локалізували, о 17:15 остаточно ліквідували. На місці пожежі виявлено тіло громадянки 1974 р.н", - йдеться у повідомлені.Вогнем знищив покрівлю, 48 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, меблі, водяний насос.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.