На Волині у пожежі загинула 46-річна жінка
Сьогодні, 16:02
У селі Кримне Камінь-Каширського району в житловому будинку зі шлакоблоків виникла пожежа в спальній кімнаті. Під час гасіння пожежі виявили тіло 46-річної жінки.
Трагедія сталась 21 січня в післяобідню пору, - пише УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вже за дві хвилини після виклику до місця події прибули працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевих пожежно-рятувальних команд сіл Брониця та Воєгоще.
"О 16:20 пожежу локалізували, о 17:15 остаточно ліквідували. На місці пожежі виявлено тіло громадянки 1974 р.н", - йдеться у повідомлені.
Вогнем знищив покрівлю, 48 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, меблі, водяний насос.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Трагедія сталась 21 січня в післяобідню пору, - пише УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вже за дві хвилини після виклику до місця події прибули працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевих пожежно-рятувальних команд сіл Брониця та Воєгоще.
"О 16:20 пожежу локалізували, о 17:15 остаточно ліквідували. На місці пожежі виявлено тіло громадянки 1974 р.н", - йдеться у повідомлені.
Вогнем знищив покрівлю, 48 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, меблі, водяний насос.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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