В Україні підвищать вимоги до якості молока





Дворічна пролонгація перехідного періоду важлива й для належної підготовки міністерської діяльності з формування політики та компетентного органу, Держпродспоживслужби, з метою виконання відповідних заходів державного контролю виробництва та введення в обіг сирого молока, - повідомляє



«Відповідно до статистичної інформації Державної служби статистики України "Надходження молока на переробні підприємства за 9 місяців 2020 року" питома вага молока першого ґатунку становила 43%, що в перерахунку на молоко сире встановленої базисної жирності дорівнює 1,93 млн тонн молока. Інакше кажучи, якби Мінекономіки не відтермінувало наступний запланований етап підвищення Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів з 01 січня 2021 року на два роки, то до 01 січня 2023 року молокопереробні підприємства мали б відмовитися від приймання та закупівлі близько 2 млн тонн молока», – йдеться у матеріалі.



Зазначається, що у розрізі постачальників сирого молока на переробку питома вага молока першого ґатунку, за результатами 9 місяців 2020 року, також залишається суттєвою, а саме: від сільськогосподарських підприємств – 31,4%; від господарств населення – 81%.



«Неготовність молочного сектору до наступного етапу підвищення вимог є очевидною. З іншого боку, дворічна пролонгація перехідного періоду важлива й для належної підготовки міністерської діяльності з формування політики та компетентного органу, Держпродспоживслужби, з метою виконання відповідних заходів державного контролю виробництва та введення в обіг сирого молока.



Для цього в рамках Робочої групи з питань удосконалення регулювання сфери виробництва сирого молока, що вводиться в обіг, та контролю за ним при Мінекономіки розробляється стратегічний документ "План заходів із реалізації перехідного періоду для забезпечення ефективного впровадження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів"», – заважують у відомстві.



Нагадаємо, що в Україні хочуть відкласти відмову від першого гатунку молока до 2023 року – відповідний наказ розроблений експертною групою і наразі погоджується в центральних органах виконавчої влади.

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