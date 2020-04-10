Через трагедію на Харківщині в Україні перевірять будинки для літніх людей





Місцевим органам виконавчої влади та Мінсоцполітики доручили провести роботу по встановленню законності створення приватних будинків для літніх людей. Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, - пише



Він також доручив опрацювати питання необхідності надання допомоги постраждалим.



Секретар Харківської міськради Ігор Терехов розповів, пансіонат для літніх людей "Золотий час", де сталася пожежа з 15 загиблими - нелегальний.



Як відомо, 21 січня у Харкові в результаті пожежі в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок престарілих, загинуло 15 осіб.



Попередня причина займання — необережне поводження з електронагрівальними приладами.



Рятувальники додали, що подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.

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