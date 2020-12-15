Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925»





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До цього він виступав за грузинське "Торпедо" з Кутаїсі, а зараз перейшов у "Металіст 1925".



Пономар також грав за "Олександрію", а з харків'янами підписав контракт на 1 рік.



У 2019 році Віталій Пономар грав за луцьку "Волинь". Нападник виходив на поле у футболці "хрестоносців" 16 разів і відзначився 3 голами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річний український форвард Віталій Пономар вирішив повернутися на Батьківщину.Повідомляють Футбольні трансфери До цього він виступав за грузинське "Торпедо" з Кутаїсі, а зараз перейшов у "Металіст 1925".Пономар також грав за "Олександрію", а з харків'янами підписав контракт на 1 рік.У 2019 році Віталій Пономар грав за луцьку "Волинь". Нападник виходив на поле у футболці "хрестоносців" 16 разів і відзначився 3 голами.

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