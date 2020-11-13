Заробив на онкохворих майже 10 мільйонів: на розкраданні викрили працівника Національного інституту раку
Сьогодні, 16:38
Поліція повідомила про підозру працівникові Національного інституту раку за розкрадання майна на майже 10 мільйонів гривень.
Встановили, що матеріально-відповідальна особа Національного інституту раку привласнила лікарські засоби та вироби медичного призначення, відсутність яких виявлено на складах інституту, - йдеться на сайті Національної поліції.
Загальна сума збитків становить майже 10 мільйонів гривень, що підтверджується відповідним експертним висновком.
Наразі працівникові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України
Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність до розкрадання й інших службових осіб Інституту.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За власними джерелами Фактів ICTV, чоловік працював завідувачем складу, а розслідування було ініційовано в.о. директора Національного інституту раку.
"В Інституті раку, на жаль, досі є ті, хто роками наживався на онкохворих і продовжує це робити. Ми добре розуміємо, хто ці люди. І я хочу запевнити, що ми докладемо усіх зусиль, аби вони відповіли за скоєне", – заявив в.о. директора Олександр Яцина.
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Встановили, що матеріально-відповідальна особа Національного інституту раку привласнила лікарські засоби та вироби медичного призначення, відсутність яких виявлено на складах інституту, - йдеться на сайті Національної поліції.
Загальна сума збитків становить майже 10 мільйонів гривень, що підтверджується відповідним експертним висновком.
Наразі працівникові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України
Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність до розкрадання й інших службових осіб Інституту.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За власними джерелами Фактів ICTV, чоловік працював завідувачем складу, а розслідування було ініційовано в.о. директора Національного інституту раку.
"В Інституті раку, на жаль, досі є ті, хто роками наживався на онкохворих і продовжує це робити. Ми добре розуміємо, хто ці люди. І я хочу запевнити, що ми докладемо усіх зусиль, аби вони відповіли за скоєне", – заявив в.о. директора Олександр Яцина.
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