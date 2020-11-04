Волинські поліцейські розшукують 59-річну жінку з Чергівщини

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої 59-річної, жительки міста Ніжин Чернігівської області.Інформують, що востаннє жінку бачили 13 січня 2021 року в Чернігові. Зв’язку із жінкою не має та її місцезнаходження невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклої громадянки просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.У секторі комунікації поліції Волиніповідомили, що про зникнення жінки заявила до правоохоронців її сестра, яка живе на Волині.