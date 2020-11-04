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Волинські поліцейські розшукують 59-річну жінку з Чергівщини

Волинські поліцейські розшукують 59-річну жінку з Чергівщини
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої 59-річної Голуб Галини Іванівни, жительки міста Ніжин Чернігівської області.

Інформують, що востаннє жінку бачили 13 січня 2021 року в Чернігові. Зв’язку із жінкою не має та її місцезнаходження невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклої громадянки просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 068-947-53-07 або 102.

У секторі комунікації поліції Волині Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що про зникнення жінки заявила до правоохоронців її сестра, яка живе на Волині.


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Теги: розшук, поліція, жінка, Чернігвщина
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