На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет

Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту "Маневичі", допомогли водію вибратись з кювету.Так, 22 січня близько 12 години інспекторам повідомили про автопригоду, внаслідок якої автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.Поліцейські, які прибули на місце події, виявили авто Great Wall Hover, яке було у кюветі, та 61-річного керманича. Останній розповів, що не постраждав, однак потребував допомоги, аби дістати автомобіль.Для цього вдалося залучити інших водіїв, які спільно із поліцейськими дістали автомобіль чоловіка із кювету.