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На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет

На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет
Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту "Маневичі", допомогли водію вибратись з кювету.

Так, 22 січня близько 12 години інспекторам повідомили про автопригоду, внаслідок якої автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили авто Great Wall Hover, яке було у кюветі, та 61-річного керманича. Останній розповів, що не постраждав, однак потребував допомоги, аби дістати автомобіль.
Для цього вдалося залучити інших водіїв, які спільно із поліцейськими дістали автомобіль чоловіка із кювету.

На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет
На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет


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Теги: кювет, авто, Волинь
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