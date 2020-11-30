На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет
Сьогодні, 17:10
Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту "Маневичі", допомогли водію вибратись з кювету.
Так, 22 січня близько 12 години інспекторам повідомили про автопригоду, внаслідок якої автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські, які прибули на місце події, виявили авто Great Wall Hover, яке було у кюветі, та 61-річного керманича. Останній розповів, що не постраждав, однак потребував допомоги, аби дістати автомобіль.
Для цього вдалося залучити інших водіїв, які спільно із поліцейськими дістали автомобіль чоловіка із кювету.
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Так, 22 січня близько 12 години інспекторам повідомили про автопригоду, внаслідок якої автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські, які прибули на місце події, виявили авто Great Wall Hover, яке було у кюветі, та 61-річного керманича. Останній розповів, що не постраждав, однак потребував допомоги, аби дістати автомобіль.
Для цього вдалося залучити інших водіїв, які спільно із поліцейськими дістали автомобіль чоловіка із кювету.
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