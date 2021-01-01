Квартиру лучанки, яка 3 роки затоплює сусідів, опечатали. ВІДЕО





Про це розповів Роман Постоловський.



Сьогодні, 22 січня, до квартири увійшли примусово за рішенням суду. З помешкання на 3-му поверсі три роки тече вода до нижніх приміщень.



Щоб відремонтувати каналізаційні труби, майстрам потрібно було потрапити у квартиру, а власниця їх увесь цей час не впускала.



Головний інженер ЖЕКу Володимир Михайловський розповів, щоб потрапити до мереж, потрібно було вибити частину стіни. Сантехніки з’ясували, що текло із каналізаційної труби у двох місцях. Її зняли та замінили.



"Ми зараз зробили все, що можливо, але треба було б через 2-3 дні прийти та подивитися на стики, як вони себе ведуть. Але тут же ж знову ми доступу не будемо мати", - каже майстер.



Зі слів держвиконавця Романа Постоловського, квартира буде опечатана, доки не з’явиться її власниця. На момент входження державного виконавця та комунальників до квартири ні господарів, ні їхніх представників на місці не було.



Нагадаємо, в лютому 2020 до Суспільного звернулась лучанка Олена Роюк, бо, з її слів, три роки поспіль її оселю затоплюють сусіди. З’ясувати, де протікає та усунути несправність, комунальники не можуть, бо їх не пускають до квартири. Олена Роюк подала до суду на свою сусідку. 30 грудня навіть за рішенням суду комунальники не змогли потрапити до кватири на Шопена, 4.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квартиру в будинку по вулиці Шопена, 4, що у Луцьку, рішенням Державної виконавчої служби області опечатали, бо власниця не надавала доступ комунальникам, які мали ліквідувати підтоплення.Про це розповів Суспільному держвиконавецьСьогодні, 22 січня, до квартири увійшли примусово за рішенням суду. З помешкання на 3-му поверсі три роки тече вода до нижніх приміщень.Щоб відремонтувати каналізаційні труби, майстрам потрібно було потрапити у квартиру, а власниця їх увесь цей час не впускала.Головний інженер ЖЕКурозповів, щоб потрапити до мереж, потрібно було вибити частину стіни. Сантехніки з’ясували, що текло із каналізаційної труби у двох місцях. Її зняли та замінили."Ми зараз зробили все, що можливо, але треба було б через 2-3 дні прийти та подивитися на стики, як вони себе ведуть. Але тут же ж знову ми доступу не будемо мати", - каже майстер.Зі слів держвиконавця Романа Постоловського, квартира буде опечатана, доки не з’явиться її власниця. На момент входження державного виконавця та комунальників до квартири ні господарів, ні їхніх представників на місці не було.Нагадаємо, в лютому 2020 до Суспільного звернуласьРоюк, бо, з її слів, три роки поспіль її оселю затоплюють сусіди. З’ясувати, де протікає та усунути несправність, комунальники не можуть, бо їх не пускають до квартири. Олена Роюк подала до суду на свою сусідку. 30 грудня навіть за рішенням суду комунальники не змогли потрапити до кватири на Шопена, 4.

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