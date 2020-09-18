Наркоділка, якого затримали у Луцьку з психотропами, взяли під варту
Сьогодні, 19:30
За наполегливої позиції прокурорів Луцької місцевої прокуратури суд обрав 25–річному мешканцю одного з сіл Луцького району, підозрюваному у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Судимий уже за наркозлочини молодик, перебуваючи на іспитовому терміні, вчинив новий такий злочин.
Нагадаємо, 18 січня 2021 року правоохоронці затримали чоловіка у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 400 грамів.
У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згорток із амфетаміном та обладнання для фасування психотропів.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочинів та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені у особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Судимий уже за наркозлочини молодик, перебуваючи на іспитовому терміні, вчинив новий такий злочин.
Нагадаємо, 18 січня 2021 року правоохоронці затримали чоловіка у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 400 грамів.
У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згорток із амфетаміном та обладнання для фасування психотропів.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочинів та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені у особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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