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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня
У Волинській області завтра, у суботу, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 8-13 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Луцьку завтра, 23 січня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 8-13 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 7-9° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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