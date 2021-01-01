Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 8-13 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



У Луцьку завтра, 23 січня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 8-13 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 7-9° тепла.

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