Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Переможець нацвідбору на Євробачення, електро фолк-гурт Go-A, який представлятиме Україну в 2021 році, випустив нову пісню "Шум".
Музиканти розповіли, що це ще не конкурсна пісня, - повідомляє 112 Ua.
"Закликати "ШУМа" - розбудити і закликати весну та прискорити пробудження всього живого після зими. У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному споряджені - нагадуємо всім і собі про потребу людини бути в соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого і не забувати радіти. Про інтеграцію архаїки в сьогодення наша нова робота", - розповіли музиканти.
Відео було знято та змонтовано на смартфоні. Режисери - Іван Буянський та група Go-A.
Нагадаємо, Євробачення-2021 відбудеться на запланованій раніше арені Ahoy Arena у Роттердамі. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня. Чинними залишаться результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу.
Організатори дозволили брати участь переможцям відборів 2020 року, але пісня повинна бути нова. Всі учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої пісні наживо.
Переможець українського відбору група Go-A вже визначилася з конкурсною піснею, обіцяє невдовзі представити.
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Музиканти розповіли, що це ще не конкурсна пісня, - повідомляє 112 Ua.
"Закликати "ШУМа" - розбудити і закликати весну та прискорити пробудження всього живого після зими. У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному споряджені - нагадуємо всім і собі про потребу людини бути в соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого і не забувати радіти. Про інтеграцію архаїки в сьогодення наша нова робота", - розповіли музиканти.
Відео було знято та змонтовано на смартфоні. Режисери - Іван Буянський та група Go-A.
Нагадаємо, Євробачення-2021 відбудеться на запланованій раніше арені Ahoy Arena у Роттердамі. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня. Чинними залишаться результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу.
Організатори дозволили брати участь переможцям відборів 2020 року, але пісня повинна бути нова. Всі учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої пісні наживо.
Переможець українського відбору група Go-A вже визначилася з конкурсною піснею, обіцяє невдовзі представити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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