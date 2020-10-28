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Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО

Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО
Переможець нацвідбору на Євробачення, електро фолк-гурт Go-A, який представлятиме Україну в 2021 році, випустив нову пісню "Шум".

Музиканти розповіли, що це ще не конкурсна пісня, - повідомляє 112 Ua.

"Закликати "ШУМа" - розбудити і закликати весну та прискорити пробудження всього живого після зими. У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному споряджені - нагадуємо всім і собі про потребу людини бути в соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого і не забувати радіти. Про інтеграцію архаїки в сьогодення наша нова робота", - розповіли музиканти.

Відео було знято та змонтовано на смартфоні. Режисери - Іван Буянський та група Go-A.



Нагадаємо, Євробачення-2021 відбудеться на запланованій раніше арені Ahoy Arena у Роттердамі. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня. Чинними залишаться результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу.

Організатори дозволили брати участь переможцям відборів 2020 року, але пісня повинна бути нова. Всі учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої пісні наживо.

Переможець українського відбору група Go-A вже визначилася з конкурсною піснею, обіцяє невдовзі представити.

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Теги: музика, Go-A, культура, Луцьк
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