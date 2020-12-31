МОЗ оновило список країн червоної і зеленої зон





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У порівнянні з попередньою редакцією списку від 11 січня, число країн червоної зони зменшилося з 78 до 68.



До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (204,3).



Із найближчих сусідів України до "червоної" зони, зокрема, входять Словаччина (665,8 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), РФ (226,8), Польща (305,4), Білорусь (290), Румунія (281,9), Угорщина (244). Молдова (173,1 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення) входить до "зеленої" зони.



Серед країн "червоної" зони також Чехія, Ізраїль, Словенія, Велика Британія, Чорногорія, США, Іспанія, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди, Грузія, Швейцарія, Франція, Італія, Данія, Німеччина, Канада, Австрія, Бельгія.



До переліку країн "зеленої" зони належать, зокрема, Туреччина, Норвегія, Греція, Японія, Індія та Єгипет.



Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я оновили перелік країн червоної та зеленої зон.Як пише "Європейська правда" , про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 22 січня.У порівнянні з попередньою редакцією списку від 11 січня, число країн червоної зони зменшилося з 78 до 68.До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (204,3).Із найближчих сусідів України до "червоної" зони, зокрема, входять Словаччина (665,8 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), РФ (226,8), Польща (305,4), Білорусь (290), Румунія (281,9), Угорщина (244). Молдова (173,1 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення) входить до "зеленої" зони.Серед країн "червоної" зони також Чехія, Ізраїль, Словенія, Велика Британія, Чорногорія, США, Іспанія, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди, Грузія, Швейцарія, Франція, Італія, Данія, Німеччина, Канада, Австрія, Бельгія.До переліку країн "зеленої" зони належать, зокрема, Туреччина, Норвегія, Греція, Японія, Індія та Єгипет.Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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