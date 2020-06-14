На Волині учням, які створять найкращу настільну гру, обіцяють тисячу гривень





Переможці отримають грошові заохочення, - пише



Для конкурсу необхідно розробити настільну гру економічного спрямування з унікальною назвою та дизайном. У творчих змаганнях брати участь можуть учні 7-11 класів та профтехучилищ Волинської області.



Як повідомляють організатори, саме настільна гра дозволяє розвивати навички живого спілкування, які є надважливими для успіху в житті, а живого спілкування у нашому комп’ютеризованому світі, на їх думку, стає все менше. І якраз нинішня ситуація з пандемією підкреслила його цінність і, як ніщо інше, нагадала, як чудово просто бути поруч і теревенити. А якщо це ще й час, проведений з користю, то це взагалі супер.



Організатори конкурсу переконані, що в такий спосіб зможуть активізувати творчу, навчально-пошукову діяльність учнів й залучити їх у захоплюючий світ економіки та фінансів.



Переможці конкурсу отримають грошові заохочення: І місце – 1000 гривень; ІІ місце – 500 гривень; ІІІ місце – 300 гривень.



Подати свій варіант настільної гри на конкурс можна до 1-го березня 2021 року 16:00 включно.



Детальна інформація про конкурс за посиланням.

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