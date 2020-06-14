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На Волині учням, які створять найкращу настільну гру, обіцяють тисячу гривень

На Волині учням, які створять найкращу настільну гру, обіцяють тисячу гривень
Нововолинський електромеханічний коледж оголосив конкурс для учнів зі створення настільної гри економічного спрямування.

Переможці отримають грошові заохочення, - пише БУГ.

Для конкурсу необхідно розробити настільну гру економічного спрямування з унікальною назвою та дизайном. У творчих змаганнях брати участь можуть учні 7-11 класів та профтехучилищ Волинської області.

Як повідомляють організатори, саме настільна гра дозволяє розвивати навички живого спілкування, які є надважливими для успіху в житті, а живого спілкування у нашому комп’ютеризованому світі, на їх думку, стає все менше. І якраз нинішня ситуація з пандемією підкреслила його цінність і, як ніщо інше, нагадала, як чудово просто бути поруч і теревенити. А якщо це ще й час, проведений з користю, то це взагалі супер.

Організатори конкурсу переконані, що в такий спосіб зможуть активізувати творчу, навчально-пошукову діяльність учнів й залучити їх у захоплюючий світ економіки та фінансів.

Переможці конкурсу отримають грошові заохочення: І місце – 1000 гривень; ІІ місце – 500 гривень; ІІІ місце – 300 гривень.

Подати свій варіант настільної гри на конкурс можна до 1-го березня 2021 року 16:00 включно.

Детальна інформація про конкурс за посиланням.

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Теги: Нововолинськ, конкурс
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