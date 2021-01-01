Майже у всіх районах Волині смертність перевищує народжуваність



Протягом січня-листопада в області народилось 9603 дітей, померло 12922 людей.



Природне скорочення населення становить 3319 осіб, - про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на



Смертність є вищою за народжуваність в усіх адміністративних одиницях області за винятком Камінь-Каширського та Луцького районів (у їхніх колишніх межах).



У Луцькому районі народжуваність була вищою за смертність на 44 людини, у Камені-Каширському – на 90.



Так, в Луцьку протягом 11 місяців минулого року на світ з’явилось 1759 дітей, померло 2109 людей. У Ковелі – 565 та 714 осіб відповідно, у Нововолинську – 336 та 696.



Серед районів області найбільше дітей народилось у Луцькому та Камінь-Каширському – 795 та 778 дітей відповідно. У Луцькому районі народжуваність була вищою за смертність на 44 людини, у Камені-Каширському – на 90.



Найменше дітей народилось у Шацькому районі – 160, та Локачинському – 189.



Найбільшою різниця між кількістю народжень та летальними випадками зафіксована на Горохівщині, де на 413 народжень зареєстровано 802 смерті (різниця становить 389 осіб).

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