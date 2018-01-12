вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Харкові посеред дня викрали чоловіка

В Харкові посеред дня викрали чоловіка
Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення 26-річного чоловіка.

Вдень на парковці біля торговельного центру троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір, - пише УНІАН.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, вдень 21 січня у Харкові на парковці біля торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У Харківській області вводився план «Перехоплення». В ході розшукових заходів в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги знайшли спаленою автівку, яку розшукували. Людей у транспортному засобі не було.

Поліція встановлює місцеперебування потерпілого та розшукує викрадачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Харків, викрадення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Харкові посеред дня викрали чоловіка
Сьогодні, 04:21
В Україні підвищать вимоги до якості молока
Сьогодні, 03:17
Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925»
Сьогодні, 02:16
Уряд хоче покрити інтернетом українські села
Сьогодні, 00:16
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Харкові військовий викрав авто з водієм У Харкові військовий викрав авто з водієм
12 січень, 2018, 16:37
Завтра, 23 січня, в Україні – день жалоби Завтра, 23 січня, в Україні – день жалоби
22 січень, 12:29
Пожежа у харківському будинку для літніх людей: медики розповіли про стан потерпілих Пожежа у харківському будинку для літніх людей: медики розповіли про стан потерпілих
22 січень, 11:03
В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
21 січень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Харкові посеред дня викрали чоловіка
Сьогодні, 04:21
 0
В Україні підвищать вимоги до якості молока
Сьогодні, 03:17
 0
Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925»
Сьогодні, 02:16
 0
Уряд хоче покрити інтернетом українські села
Сьогодні, 00:16
 0
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8