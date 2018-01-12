В Харкові посеред дня викрали чоловіка
Сьогодні, 04:21
Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення 26-річного чоловіка.
Вдень на парковці біля торговельного центру троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір, - пише УНІАН.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, вдень 21 січня у Харкові на парковці біля торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
У Харківській області вводився план «Перехоплення». В ході розшукових заходів в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги знайшли спаленою автівку, яку розшукували. Людей у транспортному засобі не було.
Поліція встановлює місцеперебування потерпілого та розшукує викрадачів.
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Вдень на парковці біля торговельного центру троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір, - пише УНІАН.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, вдень 21 січня у Харкові на парковці біля торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
У Харківській області вводився план «Перехоплення». В ході розшукових заходів в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги знайшли спаленою автівку, яку розшукували. Людей у транспортному засобі не було.
Поліція встановлює місцеперебування потерпілого та розшукує викрадачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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