В Харкові посеред дня викрали чоловіка





Вдень на парковці біля торговельного центру троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір, - пише



Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, вдень 21 січня у Харкові на парковці біля торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.



У Харківській області вводився план «Перехоплення». В ході розшукових заходів в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги знайшли спаленою автівку, яку розшукували. Людей у транспортному засобі не було.



Поліція встановлює місцеперебування потерпілого та розшукує викрадачів.

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