Курс валют у Луцьку на 23 січня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.18, а продаж – 28.25.
Євро при купівлі становить – 34.10, продажу – 34.20.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.55.
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Євро при купівлі становить – 34.10, продажу – 34.20.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.55.
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