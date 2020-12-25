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Курс валют у Луцьку на 23 січня

Курс валют у Луцьку на 23 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.18, а продаж – 28.25.

Євро при купівлі становить – 34.10, продажу – 34.20.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.55.

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Теги: курс валют
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