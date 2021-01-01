Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців





Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 1862 особи;

- летальних випадків – 116;

- одужали – 13138 осіб;

- здійсили тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 1187897 осіб;

- одужали – 942107 осіб;

- летальних випадків – 21778;

- провели ПЛР-тестувань – 6080495.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу виявили 4928 нових хворих на коронавірус.Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:- госпіталізували – 1862 особи;- летальних випадків – 116;- одужали – 13138 осіб;- здійсили тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 1187897 осіб;- одужали – 942107 осіб;- летальних випадків – 21778;- провели ПЛР-тестувань – 6080495.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

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