вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців

Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
В Україні за минулу добу виявили 4928 нових хворих на коронавірус.

Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 1862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужали – 13138 осіб;
- здійсили тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 1187897 осіб;
- одужали – 942107 осіб;
- летальних випадків – 21778;
- провели ПЛР-тестувань – 6080495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Очільник МОЗ оцінив результати локдауну
22 січень, 11:32
Одужало менше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
21 січень, 10:11
Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
21 січень, 08:45
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу
20 січень, 08:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок
Сьогодні, 09:36
Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 23 січня
Сьогодні, 09:00
Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Майже у всіх районах Волині смертність перевищує народжуваність
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
22 січень, 08:45
Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
21 січень, 08:45
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу
20 січень, 08:40
За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло
19 січень, 08:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок
Сьогодні, 09:36
 0
Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 23 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Гурт Go-A, в якому грає лучанин, презентував нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
 0
Майже у всіх районах Волині смертність перевищує народжуваність
Сьогодні, 07:34
 0
Медіа
відео
1/8