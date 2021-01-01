Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
Сьогодні, 09:13
В Україні за минулу добу виявили 4928 нових хворих на коронавірус.
Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужали – 13138 осіб;
- здійсили тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 1187897 осіб;
- одужали – 942107 осіб;
- летальних випадків – 21778;
- провели ПЛР-тестувань – 6080495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
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Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужали – 13138 осіб;
- здійсили тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 1187897 осіб;
- одужали – 942107 осіб;
- летальних випадків – 21778;
- провели ПЛР-тестувань – 6080495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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