Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок
Сьогодні, 09:36
Рідні розшукують 43-річного жителя смт. Цумань Волинської області Сергія Ковша.
Про це написала користувачка facebook Іра Агановська Свіргун.
Відомо, що у лютому минулого року чоловік поїхав на заробіки до Польщі. На зв’язок з рідними чоловік востаннє виходив ще пів року тому – у липні минулого року. Відтоді жодної звістки про нього немає.
Рідним відомо, що Сергій Ковш працював неподалік Варшави із заробітчанами з Тернопільщини.
"Будемо раді будь-якій інформації всеж краще ніж невідомість. Дзвоніть 0968066643. Віднесіться будь ласка серйозно, давайте допоможемо мамі", - закликає авторка допису.
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Про це написала користувачка facebook Іра Агановська Свіргун.
Відомо, що у лютому минулого року чоловік поїхав на заробіки до Польщі. На зв’язок з рідними чоловік востаннє виходив ще пів року тому – у липні минулого року. Відтоді жодної звістки про нього немає.
Рідним відомо, що Сергій Ковш працював неподалік Варшави із заробітчанами з Тернопільщини.
"Будемо раді будь-якій інформації всеж краще ніж невідомість. Дзвоніть 0968066643. Віднесіться будь ласка серйозно, давайте допоможемо мамі", - закликає авторка допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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