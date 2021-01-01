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Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок

Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок
Рідні розшукують 43-річного жителя смт. Цумань Волинської області Сергія Ковша.

Про це написала користувачка facebook Іра Агановська Свіргун.

Відомо, що у лютому минулого року чоловік поїхав на заробіки до Польщі. На зв’язок з рідними чоловік востаннє виходив ще пів року тому – у липні минулого року. Відтоді жодної звістки про нього немає.

Рідним відомо, що Сергій Ковш працював неподалік Варшави із заробітчанами з Тернопільщини.

"Будемо раді будь-якій інформації всеж краще ніж невідомість. Дзвоніть 0968066643. Віднесіться будь ласка серйозно, давайте допоможемо мамі", - закликає авторка допису.

Матір розшукує волинянина, який поїхав на роботу в Польщу і вже пів року не виходить на зв'язок

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Теги: розшук, Сергій Ковш
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