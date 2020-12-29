Що нового на зимовому будмайданчику «Супернови»? ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 10:00
Попри те, що вулиці засипало снігом і останній тиждень температура ледь піднімалася вище нуля, на будівельному майданчику “Супернови” робота не зупинялася.
Результатами роботи Будівельна компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті. Про це йдеться на сайті компанії.
На сьогодні ці результати є такими:
- 1, 2, 3 і 4 будинки - здали в експлуатацію;
- 5 будинок - завершили усі внутрішні роботи, встановлюємо радіатори опалення та котли;
- 1 секція 7 будинку - зробили заміри вікон, готуємось до встановлення;
- 2 секція - облаштували монолітний пояс на 6 поверсі;
- 3 та 4 секції - розпочали цегляну кладку на 1 поверсі;
- 5 секція - фундаментні роботи.
У “Супернові” зараз акція на 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Акційна ціна - від 17 000 грн/м2. Також є можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Результатами роботи Будівельна компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті. Про це йдеться на сайті компанії.
На сьогодні ці результати є такими:
- 1, 2, 3 і 4 будинки - здали в експлуатацію;
- 5 будинок - завершили усі внутрішні роботи, встановлюємо радіатори опалення та котли;
- 1 секція 7 будинку - зробили заміри вікон, готуємось до встановлення;
- 2 секція - облаштували монолітний пояс на 6 поверсі;
- 3 та 4 секції - розпочали цегляну кладку на 1 поверсі;
- 5 секція - фундаментні роботи.
У “Супернові” зараз акція на 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Акційна ціна - від 17 000 грн/м2. Також є можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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