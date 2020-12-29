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Що нового на зимовому будмайданчику «Супернови»? ФОТОЗВІТ*

Що нового на зимовому будмайданчику «Супернови»? ФОТОЗВІТ*
Попри те, що вулиці засипало снігом і останній тиждень температура ледь піднімалася вище нуля, на будівельному майданчику “Супернови” робота не зупинялася.

Результатами роботи Будівельна компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті. Про це йдеться на сайті компанії.

На сьогодні ці результати є такими:

- 1, 2, 3 і 4 будинки - здали в експлуатацію;
- 5 будинок - завершили усі внутрішні роботи, встановлюємо радіатори опалення та котли;
- 1 секція 7 будинку - зробили заміри вікон, готуємось до встановлення;
- 2 секція - облаштували монолітний пояс на 6 поверсі;
- 3 та 4 секції - розпочали цегляну кладку на 1 поверсі;
- 5 секція - фундаментні роботи.



У “Супернові” зараз акція на 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Акційна ціна - від 17 000 грн/м2. Також є можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Детальніше - читайте за посиланням.

Що нового на зимовому будмайданчику «Супернови»? ФОТОЗВІТ*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Супернова, БК Інвестор, фотозвіт, будівельний майданчик
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