Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:18
22 січня, близько 19 години, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення від 46 - річної ковельчанки про зникнення чоловіка.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Як повідомила заявниця, 21 січня пообіді чоловік поїхав на роботу в у село Скулин Ковельського району, однак до цього часу додому не повернувся.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки чоловіка. Безвісті зниклого ковельчанина правоохоронці знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.
Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Як повідомила заявниця, 21 січня пообіді чоловік поїхав на роботу в у село Скулин Ковельського району, однак до цього часу додому не повернувся.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки чоловіка. Безвісті зниклого ковельчанина правоохоронці знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.
Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
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