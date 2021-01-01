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Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО

Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО
22 січня, близько 19 години, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення від 46 - річної ковельчанки про зникнення чоловіка.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Як повідомила заявниця, 21 січня пообіді чоловік поїхав на роботу в у село Скулин Ковельського району, однак до цього часу додому не повернувся.

Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки чоловіка. Безвісті зниклого ковельчанина правоохоронці знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО

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Теги: ліс, поліція, заблукав, розшук
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