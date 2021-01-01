Добу блукав у лісі: на Волині поліцейські оперативно відшукали зниклого чоловіка. ФОТО





Про це інформує



Як повідомила заявниця, 21 січня пообіді чоловік поїхав на роботу в у село Скулин Ковельського району, однак до цього часу додому не повернувся.





На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки чоловіка. Безвісті зниклого ковельчанина правоохоронці знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.



Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 січня, близько 19 години, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення від 46 - річної ковельчанки про зникнення чоловіка.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області Як повідомила заявниця, 21 січня пообіді чоловік поїхав на роботу в у село Скулин Ковельського району, однак до цього часу додому не повернувся.На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Опитавши усіх можливих свідків, поліцейські почали пошуки чоловіка. Безвісті зниклого ковельчанина правоохоронці знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин. На місце одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги.Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

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