Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



Зупинка обладнана підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та контейнерами для роздільного збору сміття.



"Ця - відноситься до типу малих зупинок. Всього в місті встановлять 4 малих (4,7 метри) та 5 великих (7,7 метрів) зупинок та окремо 22 інформаційних табло", - йдеться в дописі.



«Розумні» зупинки встановлюють в межах реалізації грантового проекту у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька встановили першу «розумну» зупинкиу. Наразі вона працює в тестовому режимі.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський головаЗупинка обладнана підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та контейнерами для роздільного збору сміття."Ця - відноситься до типу малих зупинок. Всього в місті встановлять 4 малих (4,7 метри) та 5 великих (7,7 метрів) зупинок та окремо 22 інформаційних табло", - йдеться в дописі.«Розумні» зупинки встановлюють в межах реалізації грантового проекту у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).

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