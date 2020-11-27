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Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО

Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО
У центрі Луцька встановили першу «розумну» зупинкиу. Наразі вона працює в тестовому режимі.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Зупинка обладнана підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та контейнерами для роздільного збору сміття.

"Ця - відноситься до типу малих зупинок. Всього в місті встановлять 4 малих (4,7 метри) та 5 великих (7,7 метрів) зупинок та окремо 22 інформаційних табло", - йдеться в дописі.

«Розумні» зупинки встановлюють в межах реалізації грантового проекту у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).

Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО
Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО
Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО
Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО

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Теги: розумна зупинка, встановлення, тестовий режим
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