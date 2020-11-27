Інформаційне табло, відеокамера, WI-FI: у Луцьку тестують першу «розумну» зупинку. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У центрі Луцька встановили першу «розумну» зупинкиу. Наразі вона працює в тестовому режимі.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Зупинка обладнана підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та контейнерами для роздільного збору сміття.
"Ця - відноситься до типу малих зупинок. Всього в місті встановлять 4 малих (4,7 метри) та 5 великих (7,7 метрів) зупинок та окремо 22 інформаційних табло", - йдеться в дописі.
«Розумні» зупинки встановлюють в межах реалізації грантового проекту у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Зупинка обладнана підсвіткою, інформаційним табло, відеокамерою, WI-FI, сітілайтом та контейнерами для роздільного збору сміття.
"Ця - відноситься до типу малих зупинок. Всього в місті встановлять 4 малих (4,7 метри) та 5 великих (7,7 метрів) зупинок та окремо 22 інформаційних табло", - йдеться в дописі.
«Розумні» зупинки встановлюють в межах реалізації грантового проекту у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина).
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Коментарі 1
Супер!!!!
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