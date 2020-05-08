Стало відомо, який тариф хочуть встановити на паркування в центрі Луцька





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань комунального майна та приватизації. Повідомляє



Як повідомив представник комунального підприємства, зараз у Луцьку функціонує лише одна комунальна парковка по вулиці Карпенка-Карого. Але цього року планується запуск ще двох парковок у центрі міста по вулицях Кривий Вал і Градний узвіз.



На цих парковках пропонується встановити базовий тариф у розмірі 10 гривень за годину.

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