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Стало відомо, який тариф хочуть встановити на паркування в центрі Луцька

Стало відомо, який тариф хочуть встановити на паркування в центрі Луцька
Комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс" пропонує встановити тариф за годину паркування в центрі Луцька в розмірі 10 гривень.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань комунального майна та приватизації. Повідомляє ВолиньUA.

Як повідомив представник комунального підприємства, зараз у Луцьку функціонує лише одна комунальна парковка по вулиці Карпенка-Карого. Але цього року планується запуск ще двох парковок у центрі міста по вулицях Кривий Вал і Градний узвіз.

На цих парковках пропонується встановити базовий тариф у розмірі 10 гривень за годину.

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Теги: АвтоПаркСервіс, платна парковка, Луцьк, тариф
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