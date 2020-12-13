Одужало більше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у



Зокрема, нові випадки зафіксували у:

- м. Луцьк – 42,

- Луцький район – 12,

- м. Нововолинськ – 4,

- Володимир-Волинський район – 11,

- Горохівський район – 9,

- Іваничівський район – 1,

- Ківерцівський район – 2,

- Ковельський район – 7,

- Локачинський район – 5,

- Любомльський район – 1,

- Любешівський район – 10,

- Ратнівський район – 10,

- Рожищенський район – 2,

- Турійський район – 3.



Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 35 975 випадків.

Одужали – 33 400 осіб (за останню добу – 177).

Летальні випадки – 563 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 140 731 особу, за минулу добу обстежили- 846 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 119 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській облдержадміністрації Зокрема, нові випадки зафіксували у:- м. Луцьк – 42,- Луцький район – 12,- м. Нововолинськ – 4,- Володимир-Волинський район – 11,- Горохівський район – 9,- Іваничівський район – 1,- Ківерцівський район – 2,- Ковельський район – 7,- Локачинський район – 5,- Любомльський район – 1,- Любешівський район – 10,- Ратнівський район – 10,- Рожищенський район – 2,- Турійський район – 3.Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 35 975 випадків.Одужали – 33 400 осіб (за останню добу – 177).Летальні випадки – 563 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 140 731 особу, за минулу добу обстежили- 846 осіб.

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