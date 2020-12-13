Одужало більше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:03
За минулу добу на Волині зареєстрували 119 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Зокрема, нові випадки зафіксували у:
- м. Луцьк – 42,
- Луцький район – 12,
- м. Нововолинськ – 4,
- Володимир-Волинський район – 11,
- Горохівський район – 9,
- Іваничівський район – 1,
- Ківерцівський район – 2,
- Ковельський район – 7,
- Локачинський район – 5,
- Любомльський район – 1,
- Любешівський район – 10,
- Ратнівський район – 10,
- Рожищенський район – 2,
- Турійський район – 3.
Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 35 975 випадків.
Одужали – 33 400 осіб (за останню добу – 177).
Летальні випадки – 563 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 140 731 особу, за минулу добу обстежили- 846 осіб.
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Про це інформують у Волинській облдержадміністрації.
Зокрема, нові випадки зафіксували у:
- м. Луцьк – 42,
- Луцький район – 12,
- м. Нововолинськ – 4,
- Володимир-Волинський район – 11,
- Горохівський район – 9,
- Іваничівський район – 1,
- Ківерцівський район – 2,
- Ковельський район – 7,
- Локачинський район – 5,
- Любомльський район – 1,
- Любешівський район – 10,
- Ратнівський район – 10,
- Рожищенський район – 2,
- Турійський район – 3.
Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 35 975 випадків.
Одужали – 33 400 осіб (за останню добу – 177).
Летальні випадки – 563 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 140 731 особу, за минулу добу обстежили- 846 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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