Революція Гідності: у 2014 році цього дня протести почали ширитися по всій Україні
Сьогодні, 11:31
23 січня, під час Революції Гідності, у Львові, Рівному, Луцьку, Ковелі, Тернополі оголосили жалобу за загиблими напередодні активістами Євромайдану.
Як повідомляв Укрінформ, зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану.
За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлення про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.
В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем.
Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир’я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.
Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.
Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.
У Луцьку 23 січня 2014 року відбулася панахида за померлими під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. А також у Луцьку того дня почали формувати «Волинську сотню» самооборони для протистояння у Києві.
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Як повідомляв Укрінформ, зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану.
За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлення про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.
В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем.
Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир’я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.
Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.
Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.
У Луцьку 23 січня 2014 року відбулася панахида за померлими під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. А також у Луцьку того дня почали формувати «Волинську сотню» самооборони для протистояння у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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