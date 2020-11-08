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Революція Гідності: у 2014 році цього дня протести почали ширитися по всій Україні

Революція Гідності: у 2014 році цього дня протести почали ширитися по всій Україні
23 січня, під час Революції Гідності, у Львові, Рівному, Луцьку, Ковелі, Тернополі оголосили жалобу за загиблими напередодні активістами Євромайдану.

Як повідомляв Укрінформ, зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану.

За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлення про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.

В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем.

Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир’я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.

Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.

Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.

У Луцьку 23 січня 2014 року відбулася панахида за померлими під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. А також у Луцьку того дня почали формувати «Волинську сотню» самооборони для протистояння у Києві.

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Теги: Революція Гідності, протести, Євромайдан, Беркут, затримання, Автомайдан, Волинська сотня
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