На Волині велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
23-го січня у Нововолинську близько 11 години на вулиці Шахтарській на повороті до 10-ої шахти велосипедист потрапив під легкове авто.
Про це БУГу повідомили очевидці.
Велосипедист потрапив під колеса легкового автомобіля Volkswagen Golf. На місці працювала поліція.
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Про це БУГу повідомили очевидці.
Велосипедист потрапив під колеса легкового автомобіля Volkswagen Golf. На місці працювала поліція.
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