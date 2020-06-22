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На Волині велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО

На Волині велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
23-го січня у Нововолинську близько 11 години на вулиці Шахтарській на повороті до 10-ої шахти велосипедист потрапив під легкове авто.

Про це БУГу повідомили очевидці.

Велосипедист потрапив під колеса легкового автомобіля Volkswagen Golf. На місці працювала поліція.



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Теги: Нововолинськ, велосипедист, аварія
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І буде знати.
Де таке бачили щоб зимою їздили на велосипедах? Із за таких придурків інших людей можуть посадити.
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