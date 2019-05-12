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Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО

Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО
Волинські патрульні виявили автомобіль, водій якого перевозив деревину без відповідних документів.

Про це інформують на сторінці патрульної поліції у facebook.

22 січня, поліцейські, які патрулювали на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), помітили автомобіль Opel Vivaro, який порушив ПДР. До того ж в автомобіля було відсутнє заднє скло.

Патрульні зупинили автомобіль, яким керував 32-річний чоловік. А під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля виявили деревину. В ході перевірки виявилося, що належно оформлених документів на вантаж він не мав.

На місце події патрульні викликали слідчих.

Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО
Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО

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Теги: деревина, патрульна поліція, автомобіль
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