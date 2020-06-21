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Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька

Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
Двом медикам Луцької міської клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.

Почесну відзнаку отримали:

- Колесник Ганна Василівна - завідувачка відділення малоінвазивної хірургіїї Луцької міської клінічної лікарні;
- Ягенський Андрій Володимирович - завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології Луцької міської клінічної лікарні.

Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька

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Теги: указ, Заслужений лікар, відзнака, медики, Луцька міська клінічна лікарня
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