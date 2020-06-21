Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька





Відповідний Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.



Почесну відзнаку отримали:



- Колесник Ганна Василівна - завідувачка відділення малоінвазивної хірургіїї Луцької міської клінічної лікарні;

- Ягенський Андрій Володимирович - завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології Луцької міської клінічної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом медикам Луцької міської клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".Відповідний указ підписавз нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.Почесну відзнаку отримали:- завідувачка відділення малоінвазивної хірургіїї Луцької міської клінічної лікарні;- завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології Луцької міської клінічної лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію