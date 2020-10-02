Двом волинянам присвоїли почесні звання
Сьогодні, 20:49
Двом волинянам призначили почесні звання "заслужених".
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.
Зокрема, почесне звання «Заслужений донор України» присвоїли Грицаку Віктору Миколайовичу, а звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли головному зоотехнікові сільськогосподарського товариства «Лище» Кравчук Любові Миколаївні.
До слова, нагороди призначені за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Соборності України.
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Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.
Зокрема, почесне звання «Заслужений донор України» присвоїли Грицаку Віктору Миколайовичу, а звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли головному зоотехнікові сільськогосподарського товариства «Лище» Кравчук Любові Миколаївні.
До слова, нагороди призначені за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Соборності України.
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