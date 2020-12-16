вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у луцьких школах готуються до повернення школярів після локдауну. ВІДЕО

Показали, як у луцьких школах готуються до повернення школярів після локдауну. ВІДЕО
У школах Луцької громади з 25 січня відновиться очне навчання.

Про це Суспільному розповіла керівниця міського відділу освіти Зіновія Лещенко.

Дистанційне навчання завершиться в усіх 39 школах Луцької громади. Очно діти навчатимуться з дотриманням усіх карантинних вимог.

Суспільне дізнавалося, як школи обласного центру готуються до відновлення навчання.

У луцькій загальноосвітній школі № 1 тринадцять техпрацівниць вийшли на роботу. Жінки роблять вологе прибирання у класних приміщеннях. У їдальні складають меню на наступний тиждень та чекають на продукти, які мають привезти до школи.

Вчителька початкових класів Лариса Никитюк готується до уроків у понеділок. Каже, що працювати в очному режимі набагато цікавіше, бо це діяльний підхід. А під час перебування в онлайн-режимі, діти пасивно спостерігають за тим, що відбувається.

Рішення про переведення навчального процесу на дистанційний режим ухвалюватимуть директори шкіл, відповідно до кількості хворих у навчальному закладі, - уточнила Зіновія Лещенко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, локдаун, навчання, дистанційне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби
Сьогодні, 14:03
Показали, як у луцьких школах готуються до повернення школярів після локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики
Сьогодні, 13:15
Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
Сьогодні, 12:48
Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Дистанційне навчання чи канікули з 8 до 24 січня: що про це каже МОН Дистанційне навчання чи канікули з 8 до 24 січня: що про це каже МОН
16 грудень, 2020, 13:47
Стало відомо, чи повернуться учні за шкільні парти після 24 січня Стало відомо, чи повернуться учні за шкільні парти після 24 січня
19 січень, 11:12
Повідомили, як навчатимуться школярі у Володимирі під час локдауну Повідомили, як навчатимуться школярі у Володимирі під час локдауну
04 січень, 15:07
Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну Повідомили, як на Ківерцівщині працюватимуть школи під час локдауну
02 січень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби
Сьогодні, 14:03
 0
Показали, як у луцьких школах готуються до повернення школярів після локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
 0
SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики
Сьогодні, 13:15
 0
Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
Сьогодні, 12:48
 0
Волинські патрульні зупинили водія за порушення ПДР та виявили у нього в автівці незаконну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8