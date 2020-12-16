Показали, як у луцьких школах готуються до повернення школярів після локдауну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:33
У школах Луцької громади з 25 січня відновиться очне навчання.
Про це Суспільному розповіла керівниця міського відділу освіти Зіновія Лещенко.
Дистанційне навчання завершиться в усіх 39 школах Луцької громади. Очно діти навчатимуться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Суспільне дізнавалося, як школи обласного центру готуються до відновлення навчання.
У луцькій загальноосвітній школі № 1 тринадцять техпрацівниць вийшли на роботу. Жінки роблять вологе прибирання у класних приміщеннях. У їдальні складають меню на наступний тиждень та чекають на продукти, які мають привезти до школи.
Вчителька початкових класів Лариса Никитюк готується до уроків у понеділок. Каже, що працювати в очному режимі набагато цікавіше, бо це діяльний підхід. А під час перебування в онлайн-режимі, діти пасивно спостерігають за тим, що відбувається.
Рішення про переведення навчального процесу на дистанційний режим ухвалюватимуть директори шкіл, відповідно до кількості хворих у навчальному закладі, - уточнила Зіновія Лещенко.
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Про це Суспільному розповіла керівниця міського відділу освіти Зіновія Лещенко.
Дистанційне навчання завершиться в усіх 39 школах Луцької громади. Очно діти навчатимуться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Суспільне дізнавалося, як школи обласного центру готуються до відновлення навчання.
У луцькій загальноосвітній школі № 1 тринадцять техпрацівниць вийшли на роботу. Жінки роблять вологе прибирання у класних приміщеннях. У їдальні складають меню на наступний тиждень та чекають на продукти, які мають привезти до школи.
Вчителька початкових класів Лариса Никитюк готується до уроків у понеділок. Каже, що працювати в очному режимі набагато цікавіше, бо це діяльний підхід. А під час перебування в онлайн-режимі, діти пасивно спостерігають за тим, що відбувається.
Рішення про переведення навчального процесу на дистанційний режим ухвалюватимуть директори шкіл, відповідно до кількості хворих у навчальному закладі, - уточнила Зіновія Лещенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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