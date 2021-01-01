На Волині перевірять стан протипожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах





Про це



Під час наради в облдержадміністрації 22 січня працівники департаменту соцзахисту ОДА, рятувальники, керівники інтернатних закладів області проаналізували стан закладів для проживання осіб похилого віку в області.



Зокрема, керівники Горохівського, Берестечківського, Голобського, Олицького, Руденського психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату прозвітували про усунення приписів інспекторів управління Держтехногенбезпеки та озвучили проблемні питання їхніх закладів.



Заступник начальника ДСНС на Волині Костянтин Романчук зазначив, що незабаром в області здійснять позапланові перевірки з дотримання протипожежної небезпеки.



Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко зазначив, що із персоналом інтернатів та пансіонатів потрібно провести додаткові інструктажі щодо пожежної безпеки та планів евакуації. Посадовець нагадав, що у приміщеннях не повинно бути загратованих вікон, а лежачі пацієнти повинні проживати на першому поверсі.



Також керівництво волинських закладів для проживання осіб похилого віку має пропрацювати питання доступу до пожежних гідрантів або ж до відповідних водойм.



Нагадаємо, 21 січня у Харкові загорілася будівля, в якій перебували літні люди. За інформацією поліції,

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