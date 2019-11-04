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СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби

СБУ підтвердила затримання працівника, який планував вбивство співробітника спецслужби
Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого працівника і запобігання вбивству співробітника спецслужби.

Інформацію про затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова оприлюднила пресслужба СБУ в facebook, передає Укрінформ.

"Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

В межах цієї роботи учора проведели слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попередили вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримали одного діючого працівника СБУ", - йдеться у коментарі.

У пресслужбі СБУ попросили ЗМІ керуватися офіційними джерелами інформації та пообіцяли надати детальну інформацію з цього приводу згодом, "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального".

Раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

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Теги: СБУ, вбивство, Альфа, Андрій Расюк, Андрій Наумов
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