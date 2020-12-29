Кладовища приєднаних до Луцька громад хочуть взяти на баланс міста





Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергоощадності повідомив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Пише



З його слів, усі кладовища у приєднаних до міста територіальних громадах луцькі комунальники обстежили та визначили їхній стан.



«Для належного утримання та обслуговування ми передаємо ці цвинтарі на баланс Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування. Фактично на тих кладовищах нічого не робили. Більше того, у Сирниках ми змусили місцевих мешканців покосити на кладовищі бур’ян, бо не можна було туди зайти. У нас є бригади. У процесі ліквідації комунальних підприємств цим бригадам буде передана ще й деяка комунальна техніка. Першим ділом потрібно на усіх кладовищах вирізати аварійні дерева, які вже падають на пам’ятники та могили. Крім виділення землі під кладовища, на самих кладовищах ніхто нічим не займався. Перед Великоднем сміття вивезуть трактором та й на тому все. Окрім того, хаотично розміщені місця для поховання», - розповів про ситуацію Микола Осіюк.



Зі слів головного комунальника міста, на землях приєднаних до Луцька територіальних громад є і законсервовані кладовища, і нові.



Тож депутати Луцької міської ради ухвалили рекомендувати проєкт рішення про визначення балансоутримувача кладовищ в населених пунктах, які увійшли до складу Луцької територіальної громади, до розгляду під час сесії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32 кладовища, що знаходять на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру.Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергоощадності повідомив директор департаменту ЖКГ. Пише ІА Волинські новини З його слів, усі кладовища у приєднаних до міста територіальних громадах луцькі комунальники обстежили та визначили їхній стан.«Для належного утримання та обслуговування ми передаємо ці цвинтарі на баланс Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування. Фактично на тих кладовищах нічого не робили. Більше того, у Сирниках ми змусили місцевих мешканців покосити на кладовищі бур’ян, бо не можна було туди зайти. У нас є бригади. У процесі ліквідації комунальних підприємств цим бригадам буде передана ще й деяка комунальна техніка. Першим ділом потрібно на усіх кладовищах вирізати аварійні дерева, які вже падають на пам’ятники та могили. Крім виділення землі під кладовища, на самих кладовищах ніхто нічим не займався. Перед Великоднем сміття вивезуть трактором та й на тому все. Окрім того, хаотично розміщені місця для поховання», - розповів про ситуацію Микола Осіюк.Зі слів головного комунальника міста, на землях приєднаних до Луцька територіальних громад є і законсервовані кладовища, і нові.Тож депутати Луцької міської ради ухвалили рекомендувати проєкт рішення про визначення балансоутримувача кладовищ в населених пунктах, які увійшли до складу Луцької територіальної громади, до розгляду під час сесії.

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