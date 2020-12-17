У Павлограді горів гуртожиток, є постраждалі
Сьогодні, 16:12
У Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у гуртожитку, внаслідок якої госпіталізовані троє людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначається, повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській надійшло 23 січня о 09:00.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.
Через сильне задимлення пожежники почали виводити мешканців. За допомогою автодрабини з 4-го поверху врятовані 3 особи, серед них і дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання рятувальники вивели сходами шістьох мешканців з 3-го та 4-го поверхів, у тому числі дитину.
Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали три особи, їх госпіталізували.
Вогонь знищив домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв. м.
До гасіння займання залучали 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначається, повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській надійшло 23 січня о 09:00.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.
Через сильне задимлення пожежники почали виводити мешканців. За допомогою автодрабини з 4-го поверху врятовані 3 особи, серед них і дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання рятувальники вивели сходами шістьох мешканців з 3-го та 4-го поверхів, у тому числі дитину.
Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали три особи, їх госпіталізували.
Вогонь знищив домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв. м.
До гасіння займання залучали 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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