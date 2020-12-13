В українській армії за добу – 51 хворий на коронавірус
23 січень, 21:20
У Збройних силах України за добу виявили 51 новий випадок зараження коронавірусом.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстрували 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 13 осіб", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 23 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 751 особа. Загалом у ЗСУ за час пандемії одужали 14 432 особи, летальних випадків зареєстрували 39.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 128 осіб, у 18 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.
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Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстрували 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 13 осіб", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 23 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 751 особа. Загалом у ЗСУ за час пандемії одужали 14 432 особи, летальних випадків зареєстрували 39.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 128 осіб, у 18 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.
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