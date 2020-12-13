В українській армії за добу – 51 хворий з коронавірусом





Про це повідомляє



"За минулу добу зареєстрували 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 13 осіб", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, станом на 23 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 751 особа. Загалом у ЗСУ за час пандемії одужали 14 432 особи, летальних випадків зареєстрували 39.



На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 128 осіб, у 18 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

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