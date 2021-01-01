24 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує народний депутат України(на фото). Зичимо йому ясних днів, багатих на щастя і радість, щедрої долі, невичерпної енергії та творчої наснаги.Також особисте свято сьогодні відзначають головний редактор газети «Луцький замок», історик і педагог, фотографі журналіст, президент дитячо-юнацького футбольного клубу «Адреналін» (Луцьк)Іменини 24 січня у Михайла, Степана, Лідії.Вітаємо усіх та бажаємо здоров'я, радості від життя та успіхів у роботі.Окрім цього, 24 січня 1944 року народився український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук. У Луцьку пройшли його дитинство і юність, тут він навчався у педагогічному інституті.