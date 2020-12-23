Завалився ще у 2019: на ремонт даху спортзалу волинського коледжу треба майже 1,5 мільйона гривень





Про це стало відомо під час засідання бюджетних слухань в обласній раді 22-го січня, – інформують



Керівник Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради Микола Савельєв повідомив, що в закладі є два аварійні об’єкти.



«Перший – це господарські будівлі, але вони терпіли і можуть ще потерпіти. Але дах спортзалу в гіршому стані. Позаминулого року через снігопад той дах вже завалився. Ми своїми силами тимчасово підкригували. Торік відсутність потужної зими дозволила перезимувати. На ці роботи за попередньою оцінкою треба 1,4 млн», – зазначив він.



Зі слів Миколи Савельєва, за кошти спецфонду багато робіт виконати не зможуть, бо 70% спецфонду – кошти за проживання гуртожитку. На інші цілі, аніж утримання гуртожитку, ці гроші використати не можуть, бо гуртожитки на самоокупності. А підвищити плату за гуртожиток теж не можуть.



Крім того, минулого року не отримали запланованих коштів за проживання, бо у зв’язку з карантином багато студентів виселилися, коли їх перевели на дистанційну форму навчання.



«Міністр сказав: «Можете не платити», але це просто слова, є ж угоди. Тому ми запропонували студентам розривати договори і виселятися, щоб не платити за проживання. Левова частка студентів це зробила», – повідомив очільник педколеджу.



Крім потреби ремонту дахів, потрібно влаштувати пожежну сигналізацію в навчальних майстернях, яка, згідно з попередніми підрахунками, коштуватиме близько 180 тисяч гривень. Крім того, з минулого року залишилася кредиторська заборгованість 725 тисяч гривень, з них 712 тисяч за встановлення пожежної сигналізації в гуртожитку.



«Торік завдяки карантину зекономили кошти на енергоносіях і цю суму нам дозволили використати. Роботи виконали вчасно, але не були профінансовані», – зазначив Микола Савельєв.



Депутати запропонували керівнику принаймні зробити проектно-кошторисну документацію на ремонт аварійних приміщень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дах спортзалу педколеджу у Володимирі завалився у 2019 році. За попередніми оцінками на ремонт даху треба близько 1,4 мільйона.Про це стало відомо під час засідання бюджетних слухань в обласній раді 22-го січня, – інформують Волинські новини Керівник Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної радиповідомив, що в закладі є два аварійні об’єкти.«Перший – це господарські будівлі, але вони терпіли і можуть ще потерпіти. Але дах спортзалу в гіршому стані. Позаминулого року через снігопад той дах вже завалився. Ми своїми силами тимчасово підкригували. Торік відсутність потужної зими дозволила перезимувати. На ці роботи за попередньою оцінкою треба 1,4 млн», – зазначив він.Зі слів Миколи Савельєва, за кошти спецфонду багато робіт виконати не зможуть, бо 70% спецфонду – кошти за проживання гуртожитку. На інші цілі, аніж утримання гуртожитку, ці гроші використати не можуть, бо гуртожитки на самоокупності. А підвищити плату за гуртожиток теж не можуть.Крім того, минулого року не отримали запланованих коштів за проживання, бо у зв’язку з карантином багато студентів виселилися, коли їх перевели на дистанційну форму навчання.«Міністр сказав: «Можете не платити», але це просто слова, є ж угоди. Тому ми запропонували студентам розривати договори і виселятися, щоб не платити за проживання. Левова частка студентів це зробила», – повідомив очільник педколеджу.Крім потреби ремонту дахів, потрібно влаштувати пожежну сигналізацію в навчальних майстернях, яка, згідно з попередніми підрахунками, коштуватиме близько 180 тисяч гривень. Крім того, з минулого року залишилася кредиторська заборгованість 725 тисяч гривень, з них 712 тисяч за встановлення пожежної сигналізації в гуртожитку.«Торік завдяки карантину зекономили кошти на енергоносіях і цю суму нам дозволили використати. Роботи виконали вчасно, але не були профінансовані», – зазначив Микола Савельєв.Депутати запропонували керівнику принаймні зробити проектно-кошторисну документацію на ремонт аварійних приміщень.

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