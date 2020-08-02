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У Луцьку відремонтують спортшколу

У Луцьку відремонтують спортшколу
У Луцьку запланували здійснити капітальний ремонт будівлі Волинської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімп», що на вулиці Данила Галицького, 33а.

Відкриті торги для пошуку підрядника заклад уже оголосив. Про це інформує ІА Волинські новини.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 січня, а аукціон розпочнеться 28 січня.

Очікувана вартість робіт становить 2,39 мільйона гривень.

Капітальний ремонт будівлі включатиме заміну вікон і дверей на металопластикові, встановлення віконних зливів, улаштування перемичок із металевих балок, утеплення фасадів мінеральними плитами, улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій, улаштування покрівлі із полівінілхлоридних мембран, навішування водостічних труб, улаштування відмостки, ґанку, облаштування дашка над входом тощо.

Роботи хочуть виконати в період із 1 лютого до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, будівля, яка збудована у XVII столітті, де зараз міститься спортивна школа, першочергово функціонувала як синагога. У 1942 році споруду частково зруйнували гітлерівці, у 1970-х відбудували, а з 1981 року приміщення синагоги використовує спортивний клуб «Динамо».

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Теги: капітальний ремонт, Олімп, спортшкола, тендер
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